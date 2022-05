Bourse : Le marché aligne une deuxième séance de suite dans le vert

Le marché boursier a aligné, jeudi, une deuxième séance de suite dans le vert. L’indice de référence a pris 0,1% à 7316,75 points, dans un volume de 3,3 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs.

▪ La meilleure performance de la séance est revenue au titre Hannibal Lease. Sans faire l’objet de transactions, l’action du leaseur indépendant a signé une avancée de 4,4% à 3,760 D.

▪ ARTES a figuré parmi les valeurs les plus convoitées de la séance. Dans un volume de 387 mille dinars, l’action du concessionnaire automobile de la marque au losange s’est bonifiée de 4,2% à 7,700 D. Le Conseil d’Administration d’ARTES, réuni le mardi 10 Mai 2022 a examiné le rapport d’activité de la société et a arrêté les états financiers relatifs à l’exercice clos au 31 Décembre 2021 qui font ressortir un résultat net de 40 MD en 2021 contre 22,8 MD en 2020, soit une augmentation de 75,9%. Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un dividende de 0,800 D par action et de Convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire. La date exacte, le lieu et l’ordre du jour de l’AGO seront communiqués ultérieurement.

▪ Essoukna a accusé la plus forte baisse de la séance. Dans un volume anémique de 5 mille dinars, la valeur s’est effritée de 4,3% à 2,250 D.

▪ Retournement de tendance pour le titre Adwya. L’action s’est pliée de 2% à 4,900 D, en amassant un faible flux de 13 mille dinars. Le génériqueur tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le 24 Mai 2022, à partir de 10H00, à l’IACE (aux berges du Lac), pour approuver les comptes de l’exercice 2021 et statuer sur la proposition d’un dividende par action de 0,080 D au titre de l’exercice 2021 (contre un montant versé par action de 0,100 D au titre de l’exercice 2020).

▪L’UIB a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action a marqué une pause à 14,790 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 569 mille dinars.