Bourse: Le marché boursier clôture la semaine dans le vert (+0,7%)

La deuxième semaine du mois de Décembre s’est avérée porteuse à la Bourse de Tunis. L’indice de référence a affiché une performance de 0,7% à 8121,8 points, portant sa performance annuelle à 15,3%, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.La semaine (du 12 au 16 décembre) a connu une accélération notable du rythme des échanges. Une enveloppe globale de 47MD a été transigée sur le marché, a-t-on ajouté.En réalité, les échanges ont profité de la réalisation de onze transactions de bloc sur les titres SFBT (dix transactions de bloc pour 25,9MD) et SOTUVER (une transaction de bloc pour 4MD).Analyse des valeursLa meilleure performance de la semaine est revenue au titre Magasin Général. Sans faire l’objet de transactions, l’action du spécialiste de la grande distribution s’est envolée de 9,9% à 10,980D.Le titre SOTEMAIL a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du spécialiste des carreaux céramiques s’est appréciée de 8,3% à 3,4D, en mobilisant de très maigres capitaux de 5 mille dinars. SOTEMAIL consolide, ainsi, ses gains annuels les portant à 11,5%.Dans le rouge, Electrostar a été la valeur la plus sanctionnée de la semaine. L’action du spécialiste de l’électroménager a régressé de 10,3% à 0,260D, sans drainer de flux. Le titre MPBS a, également, terminé la semaine sur une note morose. L’action du spécialiste en bois s’est effritée de 6% à 4,510D. La valeur a été transigée à hauteur de 497 mille dinars sur la semaine.SFBT a été la valeur la plus convoitée de la semaine. L’action de la brasserie a gagné 2,2% à 14,2D, en alimentant le marché avec des capitaux de 29,7MD. La performance annuelle de la valeur se maintient, néanmoins, en territoire négatif (une correction de -18%).

