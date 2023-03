Bourse: Le marché commence la semaine avec une note d’optimisme

Le marché boursier a commencé la semaine avec une note d’optimisme. L’indice de référence Tunindex a bondi de 4,29% à 8104,22 points, dans un modeste volume de 2,2 MD, a rapporté, lundi, l’intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs.

Le titre Euro-Cycles a effacé une partie des pertes de la semaine dernière et s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du spécialiste en cycles s’est envolée de 4,3% à 21,900 D, en drainant des échanges de 103 mille dinars.

? Le titre CELLCOM a, également, affiché un beau parcours sur la séance. L’action de la société a progressé de 3,88% à 3,210 D, dans un volume quasi-nul.

? Le titre GIF s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action du spécialiste en filtres s’est délestée de 2,9% à 0,340 D dans un volume quasi-nul.

? Mobilisant également un faible volume d’échange de 18 mille dinars sur la séance, le titre SAM a, figuré parmi les plus grands perdants de la séance. La valeur a perdu 3,3% à 1,450 D.

? SAH LILAS a été la valeur la plus échangée de la séance. L’action du groupe SAH a alimenté le marché avec des capitaux de 793 mille dinars. Le titre s’est effrité de 0,11% à 9,480 D. Depuis le début de l’année le titre affiche une modeste progression de 4,2%.

- Publicité-