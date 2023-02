Bourse : Le marché commence la semaine sur une note morose

Le marché boursier a commencé la semaine sur une note morose. Le Tunindex a accusé un repli de 0,42%, à 8315,26 points, dans un volume limité de 1,9 MD, rapporte lundi, l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

? Le titre MPBS s’est retrouvé en haut du podium. L’action du spécialiste en bois a enregistré une hausse de 4% à 4,400 D, en générant un faible volume de 9 mille dinars.

? Le titre Délice Holding s’est placé sur la deuxième marche du podium. L’action du spécialiste en produits laitiers a affiché une avancée de 3,5%, à 11,900 D. La valeur a été échangée à hauteur de 36 mille dinars sur la séance.

? ASTREE a été la valeur la plus malmenée sur la séance. Dans un flux dérisoire, l’action de l’assureur a chuté de 4,5%, à 47,420 D. Rappelons que la société a connu un parcours boursier décevant l’année dernière qui s’est soldé avec un léger retrait de 2,5%.

? Le titre BH a, également, figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action de la banque étatique a trébuché de 4,4%, à 13,740 D, drainant un flux de 47 mille dinars.

? Valeur la plus dynamique de la cote, SFBT a amassé des capitaux de 419 mille dinars sur la séance. L’action du spécialiste des boissons gazeuses et alcoolisées a légèrement dévissé de 0,5% terminant à 14,600 D.

