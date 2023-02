Bourse: Le marché entame la semaine dans le rouge (-0,18%)

Le marché se retrouve encore une fois dans le rouge. L’indice de référence a perdu lundi 0,18%, clôturant à 8205,25 points. Les volumes ont été faibles sur la séance, s’établissant à 2MD, selon l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre Euro-Cycles s’est offert la palme d’or. L’action du spécialiste en Cycles s’est envolée de 6% à 26,650D, amassant un flux de 207 mille dinars. Depuis le début de l’année, le titre affiche une légère progression de 3,7%.

SOMOCER s’est retrouvé dans le palmarès des hausses. L’action du spécialiste en céramique a affiché une progression de 3,7% à 0,840D, en alimentant le marché avec des capitaux de 19 mille dinars.

Valeur la plus sanctionnée de la séance, Tawasol Group Holding a reculé de 4,7% à 0,610D. La valeur a mobilisé de faibles échanges de 37 mille dinars sur la séance.

Le titre ARTES a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du concessionnaire de la marque au losange s’est effritée de 2,9% à 5D. La valeur a brassé un modeste volume de 20 mille dinars sur la séance. Le titre du concessionnaire a reculé de 3,7%, depuis le début de l’année.

Drainant un flux de 282 mille dinars, le titre ATTIJARI Bank a été le titre le plus échangé sur la séance. Le cours du titre de la banque privée a progressé de 0,35% à 40,640D. Depuis le début de l’année, le cours du titre s’est hissé de 9,8%.

