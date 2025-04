Bourse : Le marché entame la semaine du mauvais pied

Le marché boursier a entamé la semaine du mauvais pied. L’indice de référence Tunindex a trébuché de 0,3 % à 10985 points, dans un modeste volume de 4,7 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SOTETEL s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un faible flux de 116 mille dinars, l’action du spécialiste des réseaux de télécommunications s’est envolée de 5,9 % à 6,320 D.

Le titre ICF est parvenu à se distinguer sur la séance. L’action du producteur du fluorure d’aluminium s’est appréciée de 5,8 % à 109,350D, en brassant un volume global de 400 mille dinars. La société tiendra son AGO annuelle le 17 avril prochain pour approuver ses comptes de l’exercice 2024.

TPR a été la valeur vedette de la séance. L’action de l’extrudeur d’aluminium a fait du surplace à 9,200 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 550 mille dinars, soit le volume le plus élevé de la Cote.

Le titre BH BANK a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action de la banque étatique a reculé de 4,4 % à 11,230 D, dans un flux très réduit de 20 mille dinars.

Le titre STA a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du concessionnaire automobile de la marque chinoise Chery a régressé de 3,7 % à 22 D. La valeur a amassé des échanges limités de 54 mille dinars sur la séance.

- Publicité-