Bourse: Le Tunindex clôture la semaine en territoire négatif(-0,3%)

Encore un pas dans le rouge pour le marché Boursier, le Tunindex a clôturé la semaine, du 7 au 11 août 2023, en territoire négatif, se délestant de 0,3% à 8893 points, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

L’indice de référence ramène, ainsi, sa performance annuelle à +9,7%. La semaine écoulée a été une semaine exceptionnelle sur le front des échanges. Concentrés sur la séance du jeudi et sur le titre Amen Bank, les volumes transigés ont atteint une enveloppe de 118,4MD, soit une moyenne quotidienne de 23,7MD.

La semaine boursière a, également, connu la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre SPDIT-SICAF, d’une valeur de 10,9MD.

Analyse des valeurs

SERVICOM a affiché la plus forte hausse de la semaine. Sans faire l’objet de transactions, la valeur s’est envolée de 23,8% à 0,260D. Rappelons que la société n’a pas encore publié ses états financiers consolidés relatifs à l’exercice 2022.

Amen Bank a été la valeur phare de la semaine. Le titre a fait l’objet d’un fort engouement chez les investisseurs, particulièrement durant la séance du jeudi 10 août. Sur la semaine, l’action du bras financier du Groupe Amen a enregistré une jolie performance (+9% à 36,300Dt), en monopolisant 75,8% du flux de la cote, soit 89,8MD.

SOTEMAIL a été la valeur qui a le plus reculé sur la semaine. L’action du spécialiste des carreaux céramiques a décroché de 20% à 2,440D, sans drainer de flux. Le titre affiche, depuis le début de l’année en cours, une contreperformance de -28,2%.

Euro-Cycles a figuré parmi les plus grands perdants de la semaine. L’action du producteur de vélos a régressé de 7,8% à 14,650D, faisant savoir que la valeur a mobilisé des échanges de 681 mille dinars sur la semaine.

