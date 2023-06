Bourse: Le Tunindex s’effrite mercredi de 0,04%

Le Tunindex s’est effrité, à la fin de la séance du mercredi , de 0,04% à 8818,46 points, dans un maigre volume de 1,9MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre New Body Line a affiché la meilleure performance sur la séance. L’action du spécialiste en vêtements intelligents s’est appréciée de 4,4% à 5,000 D, dans un faible volume de 3 mille dinars.

Le titre Tawasol Group Holding a, également, affiché un beau parcours sur la séance.

L’action de la holding a avancé de 3,2% à 0,640 D, en amassant des capitaux de l’ordre de 37 mille dinars.

Dans le rouge, STIP a été la valeur la plus sanctionnée de la séance. L’action du spécialiste en pneu a reculé de 4,4% à 3,710 D, dans un flux dérisoire.

Le titre UIB a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du banquier privé s’est rétractée de 3,8% à 26,820Dt. La valeur a été transigée à hauteur de 26 mille dinars.

Le titre BIAT s’est retrouvé parmi les valeurs les plus convoitées de la séance. L’action de la banque a terminé la séance sur une légère hausse de 0,1% à 91,350 D.

Le titre a alimenté le marché avec des capitaux s’élevant à 400 mille dinars. Le titre affiche une modeste progression de 3,8% depuis le début de l’année.

