Bourse : Le Tunindex termine la séance du lundi sur une baisse de 0,5%

L’hémorragie se poursuit pour le Tunindex. L’indice de référence a terminé la séance du lundi sur une baisse de 0,5% à 8515,2 points, dans un modeste flux de 1,7MD,selon les analyses de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Le titre SERVICOM s’est placé au top line. Sans faire l’objet de transactions, l’action s’est appréciée de 4,8% à 0,220 dinar (D). Egalement dans le vert, le titre SOTRAPIL a affiché une embellie de 0,9%, terminant la séance à 15,140D.

L’action du transporteur d’hydrocarbures par pipelines a amassé des échanges de 57 mille dinars sur la séance. Le titre MPBS a démarré la semaine du mauvais pied.

Transigée à hauteur de mille dinars seulement, l’action du spécialiste en bois a reculé de 4,9% à 4,850D. Depuis le début de la nouvelle année, MPBS connait un parcours boursier difficile avec une contreperformance de -9,5%.

Le titre OfficePlast a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du spécialiste de la fourniture bureautique et scolaire s’est pliée de 3,9% à 0,990D.

La valeur a généré un volume limité de 4 mille dinars sur la séance. Wifack International Bank a été la valeur la plus dynamique de la séance. Pénalisée par un courant vendeur, l’action de l’unique banque islamique de la cote s’est effritée de 1,2% à 8,500D, en alimentant le marché avec des capitaux de 181 mille dinars.

