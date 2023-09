Bourse: le Tunindex termine la séance du mardi dans le rouge

Le marché a aligné une deuxième séance d’affilée dans le rouge. L’indice de référence a abandonné 0,5% à 8899,6 points, dans un volume limité de 5,7MDt.

Après une longue période en berne, le titre BH a retrouvé des couleurs. Sans faire l’objet de transactions, l’action de la Banque étatique s’est appréciée de 4,2% à 12,500Dt, chapeautant, ainsi, le palmarès de la séance.

La valeur efface, ainsi, une partie de ses pertes annuelles, les portant à -1,2%.

A l’image de la séance de la veille, le titre SOTRAPIL a affiché un beau parcours. L’action du spécialiste du

transport des hydrocarbures par pipelines a signé une avancée de 3% à 15,110Dt. Les échanges sur le titre ont

été maigres, totalisant 58 mille dinars seulement.

Land’Or a été la valeur la plus boudée de la séance. L’action du fromager a affiché une correction de -6% à

5,530Dt, en générant des capitaux de 98 mille dinars. Il semble que les investisseurs aient mal réagi à la

publication des comptes semestriels de la société mère du Groupe. Ces derniers affichent, en effet, un déficit de

-2,4MDt, au terme du premier semestre de 2023, contre un bénéfice de 1,4MDt à la fin de la première moitié de

2022.

Le titre Tawasol Group Holding poursuit son mouvement en dents de scie, alternant des séances haussières et

des séances baissières. L’action du holding a fini la séance, en territoire négatif (-3,6% à 0,540Dt), en amassant

un flux de 25 mille dinars.

BIAT a été la valeur vedette de la séance. L’action de la banque n°1 en Tunisie a grignoté 0,1% à 93,480Dt, en

alimentant le marché avec des capitaux de 2,5MDt. Le titre se place, ainsi, en tête des valeurs les plus

dynamiques de la séance.

