Bourse : Le Tunindex termine la séance en légère hausse de 0,13%

L’indice de référence Tunindex a terminé la séance sur une note légèrement haussière, gagnant 0,13% à 8588,03 points, dans un volume de 5,2MD. Selon les analyses de l’intermidiaire en Bourse, Tunisie- Valeurs, le titre MIP a affiché la meilleure performance sur la séance. L’action du spécialiste en panneaux publicitaires s’est appréciée de 7,1% à 0,150 Dinars (D), dans un volume quasi-nul. Le titre OTH a, également, affiché un beau parcours sur la séance. L’action de la holding a realize une avancée de 3,5% à 7,650D, en amassant des capitaux de l’ordre de 379 mille dinars.Dans le rouge, BH Leasing a été la valeur la plus sanctionnée de la séance. L’action du loueur a reculé de 5,9% à 2,730D, dans un faible flux. Le titre MONOPRIX a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du spécialiste en grande distribution s’est effritée de 4,3% à 5,800D. La valeur a été transigée à hauteur de 295 mille dinars. Le titre SOTUVER s’est retrouvé parmi les valeurs les plus convoitées de la séance. L’action du verrier a terminé la séance sur une hausse de 0,55% à 12,830D. Le titre a alimenté le marché avec des capitaux dépassant les 1MD. Le titre affiche une envolée de 47,4% depuis le début de l’année

