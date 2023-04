Bourse : Le Tunindex termine la semaine sur une note globalement positive

L’indice de référence de la place de Tunis, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, a terminé la semaine sur une note globalement positive, progressant légèrement de 0,4% à 8278,66 points, ramenant, ainsi, sa performance depuis le début de l’année à +2,1%, d’après l’analyse hebdomadaire de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Sur le front des échanges, les volumes ont été assez garnis, s’élevant à 38,1 millions de dinars (MD), soit une enveloppe quotidienne de 7,6 MD. SFBT a été la valeur phare de la semaine, grâce à une transaction de bloc d’une valeur de 17,6 MD qui a eu lieu la séance du vendredi.

Analyse des valeurs :

Le titre Ciments de Bizerte s’est retrouvé en haut du palmarès cette semaine. L’action du cimentier a affiché la meilleure performance de la semaine, progressant de 14,1% à 0,810 D, dans un modeste flux de 7 mille dinars.

Le titre SOPAT a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du spécialiste en volailles a signé une progression de 10% à 1,540 D, en drainant un volume de 62 mille dinars sur l’ensemble de la semaine.

STIP a été la valeur la plus malmenée. L’action du spécialiste en pneu a reculé de -12,1% à 4,570 D, dans un volume d’échange quasi nul.

SFBT a été la valeur la plus dynamique. L’action a drainé des capitaux de l’ordre de 17,9 MD, soit 47,1% du total volume échangé de la semaine.

