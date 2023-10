Bourse: Tunindex clôture la séance de mardi sur une note négative

Le retour au vert n’aura pas duré longtemps pour le marché actions. L’indice Tunindex a terminé la séance du mardi sur une glissade de 0,1% à 8478,3 points, dans de maigres échanges de 3,8 millions de dinars (MD), c’est ce qui ressort de l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Analyse des valeurs :

Le titre SERVICOM s’est adjugé la plus forte hausse de la séance. Dans un volume anémique de mille dinars, la valeur s’est appréciée de 5% à 0,210 D. Rappelons que SERVICOM n’a pas encore publié ses états financiers consolidés relatifs à l’exercice 2022, alors que les délais réglementaires ont été largement dépassés.

UNIMED a été la valeur vedette de la séance. L’action du spécialiste des produits stériles s’est bonifiée de 4,6% à 8,050 D, en brassant un flux relativement nourri de 948 mille dinars. Il semble que les investisseurs aient salué les bonnes réalisations de la société pharmaceutique sur le premier semestre de l’année en cours. Ces dernières font état d’une croissance carabinée du chiffre d’affaires de 44,2% à 61,3 MD et d’une amélioration significative de la rentabilité nette avec un Bottom line passant de 1,4 MD à fin Juin 2022 à 6,7 MD, au terme du premier semestre 2023.

Le titre BH s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action de la banque publique a dévissé de 5,8% à 10,650 D. Les échanges sur la valeur ont été très faibles se montant à 6 mille dinars.

Le titre Euro-Cycles a, également, été mal orienté sur la séance. L’action du producteur de vélos s’est délestée de 2,4% à 12,690 D, en mobilisant un volume de 176 mille dinars. Rappelons que le Groupe Euro-Cycles a connu un premier semestre difficile cette année caractérisé par une dégradation sensible de la rentabilité (un résultat net part du groupe revenant de 9,5 MD à fin Juin 2022 à près de 2 MD à fin Juin 2023).

Amen Bank a été la valeur la plus active de la séance. L’action du bras financier du Groupe Amen a terminé la séance sur une note morose (-0,3% à 38,800 D), en alimentant le marché avec des capitaux de près de 1 MD (soit 27% du flux de la cote).

