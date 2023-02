Boycott des examens du deuxième trimestre

Les enseignants de l’enseignement de base vont boycotter l’organisation des examens du deuxième trimestre pour l’année scolaire en cours, a indiqué jeudi Taoufik chebbi, chargé de communication à la fédération générale de l’enseignement de base. Cette décision intervient en application à la décision de la commission administrative tenue le 7 octobre dernier, a-t-il précisé dans une déclaration à la TAP.

La fédération a informé les sections de la fédération les appelant à appliquer cette décision et à ne fournir aucun document à l’administration en relation avec les examens. Le boycott des examens concerne aussi bien l’oral que l’écrit, a encore noté la même source rappelant que cette décision est une réaction à la non réponse du ministère de l’éducation aux revendications des enseignants de l’enseignement de base. Parmi les revendications figurent notamment l’amélioration des conditions de travail et la réforme du système éducatif. La fédération avait eu une réunion avec le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri il y’a deux semaines mais la séance n’a pas abouti à un accord sur l’ensemble des revendications, a rappelé la même source.