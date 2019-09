Briki : beaucoup d’argent dépensé par les candidats à la présidentielle

Le candidat à l’élection présidentielle anticipée, Abid Briki a affirmé ce mardi sur Jawhara fm, que « beaucoup d’argent a été dépensé dans les campagnes électorales, ajoutant qu’une candidature à un tel poste ne se mesure pas au show effectué par le candidat ».

Et d’ajouter « Il faut que ce soit basé sur ses performances et ses réussites. Etre en contact direct avec les citoyens et connaitre leurs préoccupations est beaucoup plus important que les photos et les affiches publicitaires » a-t-il dit.