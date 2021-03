Brouillard le matin et températures stables

Le temps est marqué, durant les premières heures de la journée, par un brouillard local, qui devient dense dans les régions basses et proches des barrages, forêts et oueds, provoquant une diminution de la visibilité horizontale.

- Publicité-

L’institut National de la Météorologie (INM) a appelé, lundi, les usagers de la route, notamment les autoroutes à plus de vigilance. Après sa dissipation, le ciel sera peu nuageux sur les différentes régions du pays.

L’activité du vent nécessite une vigilance près des côtes Nord et Sud et des phénomènes de sable sont prévus. La Mer sera agitée à très agitée dans le Nord.

Les températures seront stables et les maximales varieront entre 18 et 22 degrés et atteindront 25 degrés dans l’extrême Sud.