BT : Performances financières, résilience et prestigieuses distinctions en 2024

La Banque de Tunisie (BT) a publié ses états financiers et ce lors de son assemblée générale ordinaire, tenue récemment en présence des membres du bureau de l’assemblée, des administrateurs, de la direction générale, des actionnaires ainsi que des invités.

Dans son allocation, président du Conseil d’administration, Eric Charpentier, a affirmé que la BT a préservé sa place parmi les banques de référence en Tunisie et demeure une banque résiliente et ce en réalisant les principaux indicateurs de performances.

« L’année 2024 s’est caractérisée par de grandes réalisations démontrant ainsi les bonnes performances de la BT », a-t-il affirmé.

De son coté, Hichem Rebai, directeur général de la Banque de Tunisie a fait savoir que « la BT continue d’accompagner ses clients, particuliers et professionnels, et contribue au développement de l’économie locale, de grands travaux d’intérêt public et des projets économiques structurants.

Et d’ajouter que le prix de la meilleure banque pour l’année 2024 décerné à la Banque de Tunisie par « The Banker » est une renaissance d’un effort collectif ou tout un chacun a mis sa pierre à l’édifice et une confirmation que les efforts conjugués vers le même objectif conduisent toujours vers les vagues de succès et ouvrent les horizons d’un perpétuel rebondissement(…).

« L’année 2024 était celle des réalisations qui s’inscrivent dans l’allure du plan de développement stratégique 2023-2027 de la Banque de Tunisie» a fait savoir le DG.

Un résultat net de 188,41 millions de dinars fin 2024

La BT a terminé 2024 avec un résultat net de 188,41 millions de dinars (MD) fin 2024 contre 170,33 MD un an auparavant, en hausse de 10,61%, et ce après avoir constitué des provisions pour couverture des risques de 39,84 MD.

L’établissement a payé un impôt sur les sociétés de 98,10 MD (+37,95%), une contribution au fonds national pour la réforme de l’éducation de 618.000 dinars (+21,65%), une contribution sociale de solidarité de 9,89 MD (+21,70%) et une contribution conjoncturelle de 9,82 MD (+20,80%.

Le Produit net bancaire (PNB) s’est situé à 509,98 MD fin 2024, en hausse de 6,70%. Également, les frais généraux ont augmenté de 7,4% pour se situer à 155,98 MD fin 2024. Le coefficient d’exploitation, « l’un des meilleurs de la place », s’est donc établi à 32,3%.

Les créances sur la clientèle ont augmenté de 4,11%, pour se situer à 6,08 milliards de dinars, alors que les dépôts et avoirs de la clientèle ont évolué de 15,4% pour atteindre 6,69 milliards de dinars.

A noter que la Banque de Tunisie distribuera 94,5 millions de dinars de dividendes, soit 0,35 dinar par action contre 0,29 dinar par action un an auparavant, la banque continuant ainsi sa politique de rémunération avec un payout de 50% contre 43% une année auparavant. Le dividende sera mis en paiement le 7 mai 2025.

La Banque de Tunisie décroche la certification AML 30000

Rappelons que la Banque de Tunisie a obtenu le certificat AML 30000, norme internationale exigeante dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LAB/FT).

Délivré par CERTIFINANCE-TUNISIE, avec l’aval de CERTIPRO-FINANCE-PARIS, ce label récompense les efforts de la banque pour se conformer aux standards les plus rigoureux en matière de gestion des risques financiers.

Cette certification couronne un processus de mise à niveau approfondi, engagé volontairement par la Banque de Tunisie pour renforcer son dispositif opérationnel. Cette mesure vise à combattre efficacement les risques de criminalité financière liés à ses activités.

Pour y parvenir, l’institution a consolidé ses mécanismes de contrôle, intensifié la formation de ses équipes et instauré une culture renforcée de maîtrise des risques.

La BT primée meilleure banque en Tunisie par « The Banker »

Rappelons également que lors de la cérémonie annuelle des awards organisée le mercredi 04 décembre 2024 à Londres, la Banque de Tunisie a renoué avec le prix ‘Bank of the year – Tunisia’ décerné par le prestigieux magazine « The Banker », édité par le Financial Times et à laquelle ont participé des banques internationales de premier rang .

Lu dans plus de 120 pays, The Banker Magazine, dont le lectorat se compose essentiellement des premiers dirigeants dans le monde de la Finance, est la première source d’information et d’analyses de data pour l’industrie bancaire et financière au monde.

Chaque année, le magazine décerne le prix « Bank of the Year » aux banques qui affichent la meilleure performance générale dans leurs pays.

C’est avec une grande fierté que la Banque de Tunisie reçoit ce prix qui vient récompenser le travail et l’expertise de celles et ceux qui s’engagent au quotidien et auprès de ses clients et partenaires.

Au-delà des performances financières, cette distinction reflète l’accent mis par la banque sur des produits répondant à la fois à des besoins spécifiques de proximité pour notre clientèle d’entreprise notamment les TPME et à une ambition d’accessibilité aux services financiers via des canaux de banque à distance et du digital.

L’engagement de la Banque de Tunisie à faire progresser la transformation numérique a été également mis à lumière par les membres du jury du prix ‘Bank of the year – Tunisia’ qui précisent que la Banque de Tunisie œuvre pour « développer une culture d’excellence dans la poursuite de la transformation numérique ». Selon la Banque de Tunisie, l’objectif à long terme est de positionner l’innovation comme un moteur de croissance indépendant pour l’entreprise ».