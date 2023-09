BTE, la banque qui va de mal en pis. Le pnb se relève de 2,3 MDT, et le RN plonge de 3,1 MDT

La Banque de Tunisie et des Emirats (BTE), continue sa plongée vers les abîmes du déficit. Cette banque, qui avait terminé l’exercice 2022 avec un déficit de plus de 30 MDT, entame déjà mal l’exercice courant.

A la fin du 1er semestre 2023, les états financiers de la BTE annonçaient un PNB (Produit Net Bancaire) de 31,083 MDT, en hausse de 2,3 MDT en glissement annuel. Les différentes dotations aux provisions, les charges générales (25,220 MDT) et celles du personnel qui haussaient de presque 2 MDT, ne laisseront cependant qu’un résultat d’exploitation négatif de 14,191 MDT. Et à la fin, c’est un résultat net (RN) déficitaire de 15,948 MDT, et une liquidité de fin de période négative de plus de 53 MDT, qui sanctionneront le 1er semestre de l’activité de la banque.

Et les commissaires aux comptes d’enfoncer le clou, en remarquant que « le ratio de solvabilité et le ratio de solvabilité « TIER I » ont encore diminué au 30/06/2023 pour atteindre 4,25% et 2,31% par rapport aux limites règlementaires qui sont de 10% et 7%. Un plan d’action est à mettre en place sur le court terme et sur le moyen terme pour revenir le plus tôt possible à la situation réglementaire et éviter tout risque sur la continuité d’activité de la banque ».