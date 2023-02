Burkina : 5 000 militaires recrutés pour un service minimal de 5 ans

Le Burkina Faso a annoncé un « recrutement exceptionnel » de 5 000 militaires du rang devant servir l’armée « au moins cinq ans », dans le cadre de la lutte anti-djihadiste, selon un communiqué du ministère de la Défense transmis à l’AFP.

« Un recrutement exceptionnel de 5 000 militaires du rang au profit des forces armées nationales, pour servir pendant au moins cinq ans, dans leur région militaire de recrutement, se déroulera sur toute l’étendue du territoire national », a indiqué le ministre de la Défense, le colonel major Kassoum Coulibaly, dans le communiqué.

Le recrutement se déroulera du 28 février au 7 mars et « concerne en priorité les jeunes garçons Volontaires pour la défense de la patrie (supplétifs civils de l’armée) répondant aux conditions », a-t-il ajouté. Les jeunes intéressés doivent notamment être nés entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 2003, a précisé le ministre.

Sur les 13 régions du pays, les plus ciblées par les violences djihadistes bénéficieront d’un plus grand nombre de quotas, notamment la Boucle du Mouhoun dans l’ouest (1 000), le Sahel au nord (900) et la région de l’Est (750).