Burkina Faso : 60 civils tués par des hommes en tenue militaire

Une soixantaine de civils d’un village au nord du Burkina Faso ont été massacrés par des hommes en tenue de l’armée nationale, a annoncé le procureur de Ouahigouya.

Le magistrat a expliqué dans un communiqué avoir été informé par la gendarmerie de la ville « que dans le village de Karma », situé dans la province du Yatenga, « une soixantaine de personnes auraient été tuées par des personnes arborant des tenues de nos forces armées nationales ».

« Des blessés ont été évacués et sont actuellement pris en charge au sein de nos structures de santé », a-t-il ajouté, précisant que « les auteurs de ces faits auraient emporté divers biens ».

Le procureur indique que, « saisi de ces faits dont la gravité est avérée », il a « donné les instructions nécessaires (…) en vue de les élucider et d’interpeller toutes les personnes qui y sont impliquées ».

Il a lancé « un appel à toutes les personnes qui disposeraient d’informations sur ces faits » à « en faire la dénonciation ».

Selon des habitants de la région, des rescapés ont affirmé que « plus d’une centaine de personnes à bord de motocyclettes et de pickup ont fait une descente jeudi dernier à Karma. Des dizaines d’hommes et de jeunes ont été exécutés par ces hommes vêtus de tenues militaires ». Ces survivants ont évoqué un bilan « avoisinant les 80 morts ».

Ce massacre est intervenu une semaine après la mort de six soldats et 34 Volontaires pour la défense de la patrie, dit VDP, supplétifs civils de l’armée, tués lors d’une attaque de jihadistes présumés près du village d’Aorema, à une quinzaine de kilomètres de Ouahigouya.

Le village de Karma se trouve à une quarantaine de km de celui d’Aorema proche de la frontière malienne et attire de nombreux orpailleurs illégaux.

–