Burkina Faso : « Mobilisation générale » contre les djihadistes

Des pans entiers du Burkina Faso sont sous la coupe des djihadistes. Reconquérir au moins 40 % du territoire qui échappe au contrôle de l’Etat, c’est l’objectif affiché par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la Transition.

Pour y parvenir le pays a décrété la » mobilisation générale. Le décret lu à la télévision nationale se veut un cadre juridique régissant la lutte contre les djihadistes.

« L’adoption de ce décret permet l’instauration de la mobilisation générale et de la mise en garde dans notre pays en vue de se doter des moyens nécessaires pour défendre l’intégrité du territoire et sécuriser l’ensemble des populations et leurs biens face au terrorisme. », explique la télévision nationale du Burkina Faso.

Les détails de ce cadre juridiques n’ont pas encore été dévoilés. Mais, tout porte à croire que Ouagadougou pourrait instaurer l’état d’urgence dans les territoires en proie aux exactions des djihadistes. Des violences qui ont fait plus de 10 000 morts dans le pays ces 7 dernières années.