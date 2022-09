Burkina Faso : plus de 10 000 morts dans des attaques terroristes depuis 2015￼￼

Plus de 10 000 personnes, dont des civils et des membres des forces de sécurité, ont été tuées au Burkina Faso par des attaques de groupes terroristes depuis 2015, a déclaré le ministre de la Justice du pays, Barthélémy Kéré.

Lors d’un événement pour la Journée internationale de commémoration et d’hommage aux victimes du terrorisme, organisé à Ouagadougou, le ministre burkinabé de la Justice a déploré « les attaques terroristes qui ont frappé les populations et les institutions du Burkina Faso depuis 2015 ont entraîné de graves violations des droits humains et la mort de plus de 10 000 personnes. »

« De plus, ces attaques ont eu de graves conséquences physiques et psychologiques pour de nombreux citoyens », a-t-il ajouté.

L’avocat a souligné certaines des mesures prises par le gouvernement burkinabé pour faire face à cette situation, telles que « le renforcement du cadre juridique et institutionnel » pour « la promotion des droits des victimes » et la création d’une « juridiction spécialisée dans les actes terroristes ».

Le ministre a également annoncé la mise en place de « mécanismes spéciaux pour la protection des victimes ».