Burundi : Les nouveaux billets de banque suscitent la controverse

Réactions mitigées au Burundi, après la mise en circulation de nouvelles coupures de 5,000 et 10,000 francs locaux en juin.

Beaucoup se demandaient à la veille de la date limite du retour des anciennes coupures (fixée au 17 juin), comment les échanger sans compte en banque.

Les taux d’inclusion bancaire et de bancarisation sont faibles dans le pays.

Quand vous n’avez pas de compte en banque, vos anciens billets ne sont pas remplacés, regrette une commerçante « [Les autorités] nous obligent à ouvrir des comptes bancaires alors que l’on n’a pas les moyens de l’alimenter. »

Les billets de 5,000 et 10,000 Fbu sont les plus grosses coupures de cette monnaie. Elles valent respectivement 1,77 et 3,54 dollars.

Pour justifier la mesure, la Banque centrale a notamment invoqué l’augmentation de la circulation fiduciaire dans le circuit informel, et son impact sur les institutions financières et la croissance.

Pour le moment, si on ne prend pas d’autre mesure d’accompagnement, c’est une mesure normale de remplacement des billets. Je ne vois pas comment on peut dire qu’elle booste la croisse économique, c’est un début pour que le gouvernement puisse entamer des réformes ou une sensibilisation nécessaire pour casser ce conservatisme culturel, ces pratiques qui sont même pratiquées dans le cercle des hauts cadres de l’Etat.

Le remplacement des coupures de 5,000 et 10,000 francs Burundais est censé aider à la lutte contre le blanchiment d’argent et la thésaurisation.

La couleur est le principal changement qui distingue les anciens billets des nouveaux.