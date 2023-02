Business Forum UE-Niger 2023 sur l’investissement

Dans le cadre du business forum Union européenne-Niger 2023, un panel s’est tenu sur le thème «Investir au Niger». A travers cette thématique, il s’est agi de susciter l’intérêt des investisseurs en mettant en exergue les potentialités d’investissement dont dispose le Niger, de décliner le cadre institutionnel et les avancées enregistrées en matière d’amélioration du climat des affaires. Cette session d’échanges a été animée par d’éminents panélistes nigériens et européens comme les ministres nigériens des Finances et du Plan.

Le ministre des Finances du Niger a rassuré les entreprises européennes qu’il existe des instruments qui permettent de réduire le risque à travers des garanties. Et au-delà de ces investissements internationaux, il a fait savoir que le Niger a souscrit à l’agence »African trading assurance » qui permet de donner des garanties à des investisseurs intéressés à investir au Niger. On note également que des mécanismes à l’interne ont été créés i au Niger pour promouvoir le développement du secteur privé en particulier les PME qui sont naturellement des sous-traitants de ces grandes entreprises ; et aussi donner à ces PME l’accès au financement qui est un des facteurs entravant le développement du secteur privé.