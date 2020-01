BVMT 2019 : Une année boursière, entachée par la politique

Durant l’année 2019, l’activité boursière a connu des moments difficiles et une volatilité sans précédent. Des aléas de tous genres, surtout sur le plan national, qui ont affecté brusquement le volume des échanges et la tendance générale des indices.

L’activité boursière a été marquée en 2019 par une conjoncture nationale très difficile pour l’investisseur désorienté par le manque de visibilité et le climat d’attentisme, favorisés par les échéances électorales, ainsi que par le mouvement haussier des taux et par conséquent un arbitrage des investisseurs en faveur des placements monétaires.

Malgré cette situation, la performance globale des sociétés cotées n’a baissé que modérément, avec des résultats semestriels en baisse de 6,2%. Mais le revenu global était en hausse de 8,5% pour les trois premiers trimestres de 2019. Au terme de l’année 2019, l’activité boursière a clôturé l’année 2019 sur une note légèrement défavorable avec un Tunindex en baisse de 2,06% après avoir progressé de 15,76% et 14,45% respectivement en 2018 et 2017.

En 2019, le montant global des émissions réalisées par les sociétés cotées et autorisées par le Conseil du Marché Financier (Fin novembre 2019) a atteint 885 MDT pour 26 opérations. Ce nombre est réparti entre 8 emprunts obligataires qui ont porté au total sur 280 MDT, un Emprunt obligataire émis selon les principes de la finance islamique et un Titre participatif pour un montant de 25 MDT, et 16 augmentations de capital pour 580 MDT.

L’indice Tunindex a évolué durant l’année 2019 en dent de scie, clôturant en régression de 2,06% à 7 122,09 points, et ce après des hausses consécutives de 15,76% et 14,45% durant 2018 et 2017. Durant le deuxième semestre, le Tunindex a subi principalement, les effets des tensions politiques à l’occasion de deux élections législative et présidentielle. Son rendement annuel a clôturé 2019 sur une perte de 2,06%. Durant l’année 2019, la monnaie nationale s’est appréciée par rapport aux deux principales monnaies étrangères à savoir l’Euro et le Dollar américain. En conséquence, estimé en Dollar, le Tunindex a enregistré une hausse de 4,15% et estimé en Euro, il s’est apprécié de 6,98%.

Baisse sur tous les indices sectoriels

Le bilan annuel des indices sectoriels, publiés par la Bourse, est en rouge. Sur les 13 indices (secteurs et sous-secteurs), uniquement quatre indices ont réalisé une performance positive en 2019.

Pour les indices des sous-secteurs, l’indice « Assurances » s’est octroyé la meilleure performance avec une progression de 7,88% et l’indice « Produits ménagers et de soin personnel » a évolué de 5,19%.

A l’exception de l’indice « Matériaux de Base », qui a réalisé un gain de 1,39%, tous les autres indices de super-secteurs ont réalisé des performances négatives. L’indice «Industries » a réalisé la plus forte régression, soit une baisse de 14,83%, suivi de l’indice «Services aux consommateurs » avec un repli de 14,69% et de l’indice «Sociétés financières » avec une légère baisse de 0,37%.

Une capitalisation boursière en baisse de 656 MDT

La capitalisation boursière du marché a baissé de 2,69% soit 656 MDT, pour s’établir à 23 724 MDT contre 24 380MD à la fin de l’année 2018. Cette baisse est due principalement à une baisse généralisée des cours sur la place de Tunis, mais aussi à la radiation de la société « Albène Industrie » et ce suite à une demande qui émane de ladite société.

Les Sociétés Financières dominent encore la capitalisation du marché avec une part de 50,7%, suivies par les Biens de Consommation et l’Industrie qui s’accaparent respectivement 35,6% et 7,1%. Les dix plus fortes capitalisations boursières de la Cote ont représenté une part de 62,9% de la capitalisation globale du marché pour une valeur de 14 921MD.

Repli du volume des échanges, dans les 2 compartiments

Durant l’année 2019, le volume global des échanges a enregistré un repli de 12,2% pour atteindre 3 367MD contre 3 837MD en 2018. Les volumes échangés sur la Cote de la Bourse ont accaparé 47,2% du volume global des échanges, 7% sur le Hors-Cote et 46,8% pour les enregistrements et les déclarations.

Sur la Cote de la Bourse, le volume des échanges a baissé en 2019 de 36,9% pour atteindre 1 590MD contre 2 521MD en 2018, soit un volume moyen quotidien de 6,4MD contre 10,1MD en 2018. Les échanges de titres de capital ont représenté 84% du volume des échanges sur la Cote de la Bourse pour un montant de 1 329MD contre 1 899MD en 2018. Les transactions de blocs ont représenté une part de 34% du volume des échanges sur les titres de capital et une part de 29% sur la Cote de la Bourse, soit 456MD contre 470MD en 2018. Quant à la part des transactions sur les titres de créances, elle a représenté 16% du volume traité sur la Cote, soit 261MD en 2019 contre 621MD en 2018.

Le montant des transactions sur le marché Hors Cote a augmenté de 22,5% pour atteindre 203MD contre 166MD en 2018. Les opérations d’enregistrement et les déclarations ont porté sur un montant de 1 574MD contre 1 151MD pour l’année 2018, soit une progression de 36,8%.