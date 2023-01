BVMT: Le marché boursier termine la séance de jeudi dans le rouge

Le marché boursier a perdu quelques points (-0,01%), terminant à 8229,8 points, dans de maigres échanges de près de 2 MD, a rapporté, jeudi, l’intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs.

– Le titre BH Leasing s’est adjugé la meilleure performance de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action du leaseur adossé au Groupe BH, s’est envolée de 6% à 2,120 D.

– Le titre Assurances Maghrebia a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action de la compagnie d’assurance a signé une progression de 4,3% à 55,990 D, en drainant des capitaux de 84 mille dinars.

– Best Lease a été la valeur la plus sanctionnée de la séance. L’action du l’unique leaseur islamique en Tunisie a reculé de 4,3%, à 2,240 D, dans un flux anémique de 3 mille dinars.

– Le titre City Cars a, également, terminé la séance en territoire négatif. L’action du concessionnaire automobile de la marque KIA s’est repliée de 2,4% à 10,600 D, en amassant des échanges de 101 mille dinars.

– STAR a été la valeur la plus échangée sur la séance. L’action de la compagnie d’assurance n°1 en Tunisie a terminé sur un biais négatif, glissant de 0,6% à 155 D. La valeur a alimenté le marché avec des capitaux de 312 mille dinars.