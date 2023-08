BVMT: L’indice vedette recule de 0,4%,

Plombé par la mauvaise orientation de ses poids lourds (-0,7% pour le secteur bancaire et -2,3% pour le secteur agroalimentaire), le marché a terminé la semaine sur une note morose. L’indice vedette a reculé de 0,4%, à 8849,4 points, ramenant sa performance annuelle à +9,1%, selon l’analyse hebdomadaire de Tunisie valeurs, pour la semaine du 21 au 25 Août 2023.

En l’absence de transactions de bloc, les échanges ont été faibles sur la semaine. Une enveloppe de 16,5M D a été échangée sur le marché, soit un flux moyen quotidien de 3,3 MD.

Analyse des valeurs

? Le titre STIP s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action de l’unique producteur de pneus en Tunisie s’est envolée de 15% à 4,600 D. La valeur a brassé un volume très limité de 17 mille dinars. Le Groupe qui a, récemment, publié ses états financiers consolidés relatif à l’exercice 2022, a réalisé sur l’année écoulée une croissance de son chiffre d’affaires de 24,1% à 151,5 MD. En revanche, STIP a accusé une dégradation de sa rentabilité nette avec un résultat net part du groupe revenant de 24,2 MD en 2021, à 11,9 MD en 2022. Il est à noter, enfin, que la société tiendra son AGO le 30 Août prochain à partir de 11H00 à l‘usine de Msaken.

? Le titre Carthage Cement s’est, également, bien comporté sur la semaine. L’action de la cimenterie publique s’est appréciée de 4,7%, à 2,210 D, en générant des capitaux de 1,4 MD. Notons que CC affiche depuis le début de l’année 2023 une performance louable de +16,3%.

? Contrairement à la STIP, SOMOCER a été la valeur la plus boudée du secteur industriel sur la semaine. L’action du spécialiste des carreaux céramiques a subi une correction de -6,7%, à 0,700 D. Le titre a été échangé à hauteur de 108 mille dinars seulement.

? Egalement du côté des baisses, le titre BIAT s’est replié de 4,4%, à 90,000 D. Sur la semaine, l’action de la banque n°1 en Tunisie a alimenté le marché avec des capitaux de 4 MD, soit le volume le plus élevé de la cote.

- Publicité-