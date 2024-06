BYD et les Ben Ayed se lancent dans la concession de l’électromobilité 

Le Groupe Al Badr des frères Ben Ayed ( Rafik, Lassad et Abdessalem), déjà concessionnaire de la marque d’automobiles chinoises, se lance dans l’électromobilité avec la Chinoise BYD (Built Your Dream), pour la vente exclusive de voitures électriques de la même marque.

BYD Auto, est à l’origine un fabricant chinois de batteries basé à Shenzhen, dans le Guangdong, en Chine. L’entreprise s’est diversifiée dans l’automobile en 2003, lorsque BYD Company a racheté la Tsinchuan Automobile Company, alors au bord de la faillite. En 2010, BYD était la 4ème marque automobile chinoise par le nombre de véhicules vendus. En 2022, c’est la première marque automobile chinoise de véhicules électriques. Au quatrième trimestre 2023, elle passe au premier rang mondial, dépassant Tesla.

Le groupe tunisien Al Badr, conduit par Abdessalem Ben Ayed et ses frères, dispose d’un portefeuille d’activités diversifiées, allant du pétrole où Pireco est active, à la construction en Afrique, l’aéronautique, les énergies renouvelables, la pharmacie, l’agriculture et l’industrie des déchets.

Et on ne sait pas, si les deux partenaires ont tenu compte du manque d’infrastructures pour ce type de véhicules en Tunisie, où les bornes de recharges sont rares, et les prix des chargements électriques restent jusqu’ici inconnus. On ne sait pas, non plus, si cette annonce de nouvelle concession, qui intervient quelques jours après la visite du président tunisien en Chine où il avait aussi visité les usines de BYD, pourrait augurer d’un passage à l’industrie, même en CKD.