C.Africain : le comité indépendant des élections examine mercredi la demande de superviser les élections

Le comité indépendant des élections examinera mercredi la demande des adhérents du Club Africain de superviser les élections anticipées du club, annonce la fédération tunisienne de football (FTF), sur sa page officielle facebook.

La fédération a rappelé qu’elle avait constaté que l’actuel comité directeur du club n’était plus réglementaire, en vertu des articles 35 et 40 du statut du club et suivant les différentes correspondances parvenues à la FTF.

Le club avait précédemment annoncé la tenue d’une Assemblée générale élective anticipée le 28 février prochain précédée d’une Assemblée générale évaluative, et ce après l’achèvement du rapport financier de la saison 2019-2020.

Le Club de Bab Jedid traverse une situation financière et administrative difficile à cause des dettes impayées ce qui a poussé les supporters à exiger le départ du président Abdessalam Younsi.