CAF Awards/Meilleur joueur africain 2019: Anice Badri et Mouine Chaabbani finalistes

L’attaquant tunisien Anice Badri et l’entraineur de l’Espérance de Tunis Mouine Chaabani ont été retenus pour les titres respectifs de meilleur joueur africain interclubs et de meilleur entraineur de l’année, selon les catégories des finalistes pour les trophées des CAF Awards 2019, dévoilées dimanche par la Confédération africaine de football (CAF).

Badri sera en course avec son ancien coéquipier algérien Youcef Belaïli (actuellement Ahly Djeddah) et l’Egyptien Tarek Hamed (Zamalek).

De son côté, le coach sang et or qui a mené l’Espérance de Tunis à remporter les deux dernières

éditions de la Ligue des champions, se disputera le trophée de meilleur entraîneur avec le sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi, champion d’Afrique en titre avec les “Verts”, et l’entraîneur du Sénégal, finaliste de la CAN-2019, Aliou Cissé.

Pour le titre de meilleur joueur africain de 2019, le titre se jouera entre l’Algérien Riyad Mahrez (Manchester City) et les deux joueurs de Liverpool, l’Egyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané.

“Les trois premiers ont été sélectionnés à la suite des votes d’une commission technique et de développement de la CAF et d’un panel d’experts des médias. L’accent a été mis sur les performances des candidats au cours de l’année sous revue, 2019”, précise l’instance africaine, soulignant que “la phase finale du vote pour le joueur africain de l’année chez les hommes et les femmes, ainsi que l’entraîneur homme et femme de l’année, sera faite par les entraîneurs/directeurs techniques et les capitaines des équipes nationales A des associations membres de la CAF”.

Pour le trophée du joueur africain interclubs, “il sera choisi par les entraîneurs principaux et les capitaines des équipes en phase de poules de la saison en cours des compétitions interclubs de la CAF”.

La cérémonie de la 28e édition des CAF Awards aura lieu le mardi 7 janvier 2020 à Hurghada (Egypte).

Les finalistes des différents trophées des CAF Awards 2019, dévoilés dimanche par la Confédération africaine de football (CAF) :

– Meilleur joueur africain de l’année :

Riyad Mahrez (Algérie / Manchester City)

Sadio Mané (Sénégal / Liverpool)

Mohamed Salah (Egypte / Liverpool)

– Meilleure joueuse africaine de l’année :

Ajara Nchout (Cameroun / Valerenga FD)

Asisat Oshoala (Nigeria / FC Barcelone)

Thembi Kgatlana (Afrique du Sud / Beijing Phoenix FC)

– Joueur africain interclubs de l’année :

Anice Badri (Tunisie / ES Tunis)

Tarek Hamed (Egypte / Zamalek)

Youcef Belaïli (Algérie / ES Tunis puis Ahly Djeddah)

– Espoir africain de l’année :

Achraf Hakimi (Maroc / Borussia Dortmund)

Samuel Chukwueze (Nigeria / Villarreal)

Victor Osimhen (Nigeria /Lille)

– Entraîneur équipe africaine de l’année (messieurs) :

Aliou Cissé (Sénégal / Sénégal)

Djamel Belmadi (Algérie / Algérie)

Moïne Chaâbani (Tunisie / ES Tunis)

– Entraîneur équipe africaine de l’année (dames) :

Alain Djeumfa (Cameroun)

Désirée Ellis (Afrique du Sud)

Thomas Dennerby (Nigeria)

– Equipe nationale africaine de l’année (messieurs) :

Algérie

Madagascar

Sénégal

– Equipe nationale africaine de l’année (dames) :

Cameroun

Nigeria

Afrique du Sud