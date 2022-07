CAF : les principales décisions du Comité exécutif

Le Comité Exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) s’est réuni, dimanche, à Rabat, sous la présidence de Patrice Motsepe et en présence de Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de Football.

Le Comité exécutif a pris à cette occasion une série de décisions dont la plus importante est le report à janvier-février 2024 de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), initialement prévue du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d’Ivoire.

La CAF a également décidé de retourner à l’ancien format de la finale de la Ligue des champions et de la coupe de la Confédération qui se jouera désormais en aller et retour.

Le comité exécutif a, par ailleurs, officialisé le lancement d’une nouvelle compétition interclubs avec d’énormes privilèges financiers tout en maintenant la Ligue des champions et la coupe de la Confédération qui connaîtront à partir de la saison 2023-2024 des changements au niveau de la conception, du format et du calendrier.