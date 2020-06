Campagne de sensibilisation :Mekki distribue des masques de protection aux passants

Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation contre le Coronavirus organisée par le ministère de la santé, le ministre de la santé Abdellatif Mekki ainsi que des professionnels de la santé publique ont pris part, ce mercredi 13 mai 2020, à cette initiative et se sont chargés à distribuer des masques aux passants sur la voie publique.



La campagne a eu lieu à Bab Saadoun non loin du siège du ministère de la Santé, où Mekki a initié les passants à l’importance de la distanciation physique et au port des masques de protection comme moyen de prévention contre le coronavirus.



Rappelons que le ministère de la Santé a annoncé, dans la soirée de mardi 12 mai 2020, qu’aucun cas confirmé de contamination par le Covid-19 n’a été enregistré à la date du 12 mai 2020, pour le troisième jour consécutif.



Le bilan stagne à 1032 cas confirmés sur un total de 33880 analyses effectuées. Le nombre de malades guéris est porté à 740 alors que 247 sont encore porteurs du virus et sont toujours en observation dont seulement 5 sont hospitalisés et 45 sont morts des suites du COVID-19.