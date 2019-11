CAN-2021 (1re journée): Résultats des matchs de mercredi

Résultats et programme des deux premières

journées des éliminatoires de la CAN-2021, prévue du 13 au 19 novembre 2019:

Résultats de la première journée

. Mercredi 13 novembre

Centrafrique – Burundi 2 – 0

Malawi – Soudan du Sud 1 – 0

Namibie – Tchad 2 – 1

Guinée-Bissau – eSwatini (ex-Swaziland) 3 – 0

Cameroun – Cap-Vert 0 – 0

Nigeria – Bénin 2 – 1

Sierra Leone – Lesotho 1 – 1

Burkina Faso – Ouganda 0 – 0

Soudan – Sa Tomé et Principe 4 – 0

Angola – Gambie 1 – 3

Sénégal – Congo 2 – 0

. Jeudi 14 novembre

(16h00) Mozambique – Rwanda

(16h00) Togo – Comores

(16h00) Egypte – Kenya

(19h00) Ghana – Afrique du Sud

(19h00) Mali – Guinée

(19h00) RD Congo – Gabon

(19h00) Algérie – Zambie

. Vendredi 15 novembre

(16h00) Zimbabwe – Botswana

(16h00) Tanzanie – Guinée équatoriale

(19h00) Maroc – Mauritanie

(19h00) Tunisie – Libye

. Samedi 16 novembre

(13h00) Madagascar – Ethiopie

(19h00) Côte d’Ivoire – Niger

Programme de la deuxième journée

. Dimanche le 17 novembre

(11h00) Soudan du Sud – Burkina Faso

(12h00) Tchad – Mali

(13h00) Ouganda – Malawi

(16h00) Lesotho – Nigeria

(13h00) Afrique du Sud – Soudan

(13h00) eSwatini – Sénégal

(13h00) Bénin – Sierra Leone

(16h00) Lesotho – Nigeria

(16h00) Rwanda – Cameroun

(16h00) Congo – Guinée-Bissau

(16h00) Guinée – Namibie

(19h00) Gabon – Angola

. Lundi 18 novembre

(13h00) Comores – Egypte

(16h00) Sa? Tomé et Principe – Ghana

(16h00) Gambie – RD Congo

(16h00) Kenya – Togo

(16h00) Cap-Vert – Mozambique

(19h00) Botswana – Algérie

. Mardi 19 novembre

(13h00) Burundi – Maroc

(13h00) Ethiopie – Côte d’Ivoire

(16h00) Mauritanie – Centrafrique

(16h00) Zambie – Zimbabwe

(16h00) Niger – Madagascar

(19h00) Libye – Tanzanie

(19h00) Guinée équatoriale – Tunisie