CAN-2021: Une nouvelle date proposée pour la phase finale au Cameroun

La phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN-2021), prévue au Cameroun l’année prochaine, pourrait se dérouler du 15 janvier au 14 février, selon des informations données jeudi par le site afrikafoot.fr.

“Même si officiellement, la Confédération africaine de football (CAF) n’a pas encore communiqué les nouvelles dates de la tenue de la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Mais à en croire des sources bien informées, le tournoi que le Cameroun se prépare à accueillir devrait se dérouler du 15 janvier au 14 février 2021”, a indiqué la même source.

La même source a ajouté que la 33e édition de la CAN, initialement prévue en juin-juillet 2021 au Cameroun “devrait en effet connaitre un changement de dates, puisqu’il n’est pas possible, en raison des conditions climatiques au Cameroun, d’organiser le tournoi en juin-juillet”.

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad qui avait déclaré récemment que son instance va se pencher sur la date du tournoi: “C’est clair que nous devons prendre une décision sur la date”.

Les qualifiés pour la phase finale de la CAN-2021 dont les éliminatoires sont en cours de déroulement, seront connus le 9 novembre 2020, selon le calendrier établi au préalable par la commission de compétitions de la CAF.