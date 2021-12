CAN 2022: La compétition aura lieu à sa date

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a confirmé la tenue de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, à l’occasion de sa visite au stade d’Olembe, la veille.

«Nous devons prouver que nous pouvons organiser des compétitions comme en Europe. La compétition doit commencer le 9 janvier. Donc, je serai au Cameroun le 7 janvier avec ma petite famille pour la CAN qui commence le 9 janvier au Cameroun», a lâché lundi le patron de la CAF, mettant ainsi fin au long feuilleton du possible report du tournoi footballistique le plus attendu du continent africain.