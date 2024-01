CAN-2023 (1ère Journée/Groupe F): match nul entre la RD Congo et la Zambie (1-1)

La RD Congo et la Zambie ont fait match nul (1-1), mercredi, au stade Laurent Pokou à San Pedro, pour le compte de la 1ère journée du groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023), qui se tient jusqu’au 11 février prochain en Côte d’Ivoire.

Les Zambiens ont ouvert le score à 23e par Kings Kangwa avant que les Congolais n’égalisent quatre minutes plus tard par Yoane Wissa (27).

Le premier match du groupe, disputé plus tôt sur la même pelouse, a vu le onze marocain dominer son homologue tanzanien grâce à trois réalisations de Ghanem Saïss (30è), Azzedine Ounahi (77è) et Youssef En-Nesyri (80è).

L’équipe de Tanzanie a été réduite à 10 dès la 70e minute après l’expulsion de Novatus Miroshi.

A l’issue de cette première journée, le Maroc prend la tête du classement avec 3 points, suivi de la RD Congo et de la Zambie (1 point chacune), tandis que la Tanzanie ferme la marche avec 0 point.

