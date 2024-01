CAN 2023 (3è journée/Groupe B): L’Egypte en huitièmes après son match nul face au Cap-Vert 2-2

L’Egypte a poinçonné son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2023) de football, après son match nul face au Cap-Vert, déjà qualifié, lundi au stade Félix-Houphouët-Boigny à Abidjan, lors de la 3e et dernière journée du groupe B.

Les Capverdiens ont ouvert le score par le biais Gilson Tavares (45+1), puis égalisé 2-2 grâce à Bryan Silva Teixeira (90+9), alors que l’Egypte a, entretemps, égalisé 1-1 puis pris l’avantage 2-1, sur des buts de Trézéguet (50) et Mohamed Mostafa (90+3).

Au terme de ce nul, leur troisième d’affilée, les Egyptiens terminent deuxièmes avec trois points, derrière le Cap-Vert (7 pts).

Le Cap-Vert, premier du groupe, jouera le 29 janvier contre le meilleur troisième des groupes A, C ou D. L’Egypte, affrontera le deuxième du groupe F, dans lequel évolue le Maroc (28 janvier).

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures équipes parmi celles qui finissent à la troisième place de leur groupe, se qualifient pour les huitièmes de finale.

En cas d’égalité de points entre deux équipes au terme des matches de groupe, les équipes sont départagées, dans l’ordre, selon le résultat du match entre les deux équipes, la différence de but totale, le nombre de buts inscrits et le tirage au sort.

