CAN 2023 (Equipe du Maroc) : Sofiane Boufal forfait pour la suite de la compétition

Le milieu offensif de la sélection marocaine, Sofiane Boufal, a déclaré forfait pour la suite de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football qui se tient en Côte d’Ivoire, a annoncé lundi le sélectionneur des lions de l’Atlas, Walid Regragui.

« La CAN est finie pour Sofiane. Cela est arrivé à l’entrainement. Il a contracté une blessure musculaire qui va l’empêcher de poursuivre le tournoi, sauf miracle », a déclaré Regragui lors de la conférence de presse qui précède le match Maroc/Afrique du Sud, pour le compte des huitièmes de finale de la CAN-2023.

« Pour Hakim Ziyech, il est blessé à la cheville. Nous travaillons toutes les heures et minutes pour le mettre à la disposition de l’équipe nationale face à l’Afrique du Sud. On n’épargnera aucun effort afin de le mettre à la disposition de l’équipe nationale demain », a-t-il ajouté.

« C’est évident que ce sont deux joueurs clés de l’équipe nationale qui sont décisifs dans la ligne offensive, mais le banc de touche est capable de prendre le relais », a-t-il poursuivi.

En ce qui concerne le latéral Noussair Mazraoui, Regragui a indiqué qu’il est désormais opérationnel pour jouer face à l’Afrique du Sud.

« Le plan que nous avons mis en place a bien fonctionné. Noussair est maintenant apte », a-t-il affirmé.

La sélection marocaine de football affrontera son homologue sud-africaine, mardi (21h00) au stade Laurent Pokou de San Pedro, en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, qui se tient en Côte d’Ivoire.

