CAN-2023 (huitièmes de finale): La Côte d’Ivoire bat le Sénégal et va en quarts

La Côte d’Ivoire, pays organisateur, s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN2023), en battant le Sénégal, tenant du titre, 5 tirs au but à 4 (1-1), en match des huitièmes de finale disputé lundi au stade de Yamoussoukrou.

Les Lions de la Terenga ont ouvert la marque dès la 4e minute par Habib Diallo tandis que les Eléphants ont égalisé à quatre minutes de la fin du temps réglementaire par Franck Kessie sur penalty (86) contraignant les deux équipes à jouer les prolongations.

Toujours sans gagnant après les 30 minutes des prolongations, les deux adversaires ont eu recourt à la séance des tirs au but qui a tourné en faveur des Ivoiriens (5-4).

Pour une place au dernier carré, la Côte d’Ivoire affrontera le 4 février le vainqueur du match qui opposera mardi le Mali et le Burkina Faso (18h00).

