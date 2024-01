CAN-2023 (huitièmes de finale): L’Egypte éliminée par la RD Congo aux tirs au but

L’Egypte a été éliminée par la RD Congo par 8 tirs au but à 7 (temps règlementaire: 1-1, prolongations: 1-1), dimanche au stade Laurent Pokou à San-Pedro, pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations de football, Côte d’Ivoire 2023.

Au terme du temps réglementaire, les deux équipes ont été à égalité 1 but partout après l’ouverture du score par les Congolais à la 37e par Meschack Elia et l’égalisation des Egyptiens avant la pause par Mostafa Mohamed sur penalty (45+1).

Au bout du temps réglementaire, les deux équipes n’ont pu se départager et ont été obligées de jouer les prolongations au début desquelles les Pharaons ont été réduits à dix après l’expulsion de Mohamed Hamdy Sharaf (97).

La séance des tirs au but a finalement souri aux Léopards qui ont réussi 8 tirs contre 7 pour les Pharaons.

Pour une place au dernier carré, la RD Congo affrontera le 3 février (21h00) à Yamoussoukro, la Guinée qui s’est qualifiée pour les quarts de finale en battant la Guinée équatoriale par 1 but à 0, au stade Alassane-Ouattara à Abidjan.

C’est Mohamed Bayo qui a offert à la Guinée le but de victoire dans le temps additionnel (90+8).

