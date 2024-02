CAN 2023: La Côte d’Ivoire rejoint le Nigeria en finale

La Côte d’Ivoire s’est qualifiée pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football en battant en demi-finale la République Démocratique du Congo 1 but à 0, mercredi soir au stade Alassane Ouattara à Abidjan.

Le but de la victoire a été inscrit par Sébastien Haller à la 65′.

Les Eléphants affronteront en finale le Nigeria qui s’est qualifié plus tôt dans la soirée aux dépens de l’Afrique du Sud (1-1, 4 t.a.b. à 2).

La finale aura lieu le dimanche 11 février à 21h00 (heure tunisienne).

