CAN-2023 : le maillot officiel de la Tunisie dévoilé

La Fédération Tunisienne de Football a dévoilé, vendredi, le maillot officiel des Aigles de Carthage, confectionné par l’équipementier du onze national, en prévision de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Côte d’Ivoire-2023+1).

L’entreprise a opté pour les modèles « Home » et « Away » de tenues inspirés des couleurs traditionnelles de l’équipe nationale, à savoir le blanc et le rouge. La face avant des maillot est ornée d’un pattern en ton sur ton inspiré de l’amphithéatre d’El Jem.

Cet édifice datant du IIIe siècle, a été construit sous l’empire romain sur le modèle du Colisée de Rome. Il est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979 et accueille actuellement des festivals et des spectacles artistiques.

Les joueurs devraient disputer le prochain match amical contre la Mauritanie, samedi au stade Hamadi Agrebi de Radès, sous le nouveau maillot.

