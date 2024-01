CAN-2023+1 (Tunisie) : Mortadha Ben Ouannas déclare forfait

Le sélectionneur national Jalel Kadri a décidé de dispenser le joueur Mortadha Ben Ouannas de la participation à la coupe d’Afrique des Nations (Côte d’Ivoire 2023+1) pour des raisons familiales pressantes l’obligeant à rester avec sa fille en Turquie, annonce, mercredi, la Fédération tunisienne de football.

Le sélectionneur national prendra plus tard sa décision finale concernant le remplacement ou non de Ben Ouannas, sachant que la fédération enverra la liste définitive des joueurs, ce mercredi, date limite d’envoi des listes officielles.

Le onze national a entamé, mardi, sa préparation pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations, qui débutera le 13 janvier en Côte d’Ivoire.

La sélection tunisienne a effectué, à cette occasion, sa première séance d’entraînement au stade annexe de Radès avec la participation de 23 joueurs, en attendant que les joueurs Ali Maaloul et Anis Ben Slimane rejoignent leur lieu de résidence dans les heures à venir.

Le programme de préparation comprendra deux matches amicaux face à la Mauritanie, le 6 janvier, et le Cap Vert, le 10 du même mois, à partir de 18h30 au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Les joueurs effectueront ce mercredi une séance d’entraînement à huis clos à partir de 16h30, tandis que la séance de jeudi programmée au stade annexe de Radès débutera à 17h30 et sera ouverte aux médias.

La Tunisie évoluera lors du premier tour dans le groupe E aux côtés de l’Afrique du Sud, du Mali et de la Namibie.

