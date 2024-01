CAN 2024 (1re J/Gr D): La Tunisie domine le Kenya 59-18

La sélection nationale de handball a entamé sa participation à la Coupe d’Afrique des nations de la discipline, organisée en Egypte du 17 au 27 janvier courant, par une victoire aux dépens de son homologue kenyane 59-18 (mi-temps 27-4), ce mercredi, au Caire, pour le compte de la première journée du groupe D.

Pour le compte du même groupe, l’Angola affrontera plus tard dans la journée, le Nigéria.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient en quarts de finale de la cette CAN, qualificative pour les JO de Paris 2024 et le mondial 2025.

