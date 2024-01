CAN-2024 : En dominant le Kenya 59-18, le sept national bat le record de toutes ses participations

En battant le Kenya sur le score de 59 à 18 face au Kenya, mercredi au Caire, dans le cadre de la la première journée (groupe D) de la coupe d’Afrique des nations de handball Egypte 2024, le sept national a signé la plus large victoire de toutes ses participations à la prestigieuse compétition continentale.

La sélection tunisienne a également terminé la première période avec un très large écart de 23 points (27-4).

Avec ce succès, les coéquipiers de Mesbah Sanai ont fait mieux que lors du match contre la RD Congo en coupe d’Afrique des nations 2000, remporté par 51 à 12, selon une source proche de la fédération tunisienne de handball.

Pour rappel, Lors des 25 précédentes participations, le sept national avait été sacré à dix reprises et ce en 1974, 1976, 1979, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2012 et 2018.

La sélection tunisienne demeure la plus titrée à l’échelle continentale devant l’Egypte (8 sacres) et l’Algérie (7 sacres).

Lors de la deuxième journée du groupe D, prévue vendredi, la Tunisie affrontera le Nigeria à partir de 19h00, avant de croiser le fer avec l’Angola, dimanche à 19h00 pour le compte de la troosième journée.

