CAN 2025: le tirage au sort du tour préliminaire ce mardi au Caire (CAF)

Le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 aura lieu ce mardi 20 février au Caire, en Egypte, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF) lundi.

Le tirage au sort aura lieu à 14h00 heure locale (13h00 heure tunisienne).

Le tour préliminaire de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 se déroulera avec les huit (8) équipes les moins bien classées selon le classement de la FIFA : Somalie, Djibouti, Sao Tomé, Tchad, Maurice, Soudan du Sud, Libéria et Eswatini.

Les huit équipes seront scindées en deux pots de quatre. Le premier est composé de la Somalie, Djibouti, Sao Tome et Tchad. Le deuxième est constitué de Maurice, Soudan du Sud, Liberia et Eswatini.

Les matches se disputeront en aller-retour pendant la fenêtre FIFA du 18 au 26 mars 2024. Les quatre (4) vainqueurs du tour préliminaire rejoindront les 44 équipes exemptées pour la phase de groupe des éliminatoires.

Pour rappel, la CAN 2023 s’est achevée la semaine dernière par la consécration du pays hôte la Côte d’Ivoire, vainqueur contre le Nigéria 2-1 en finale disputée le 11 février à Abidjan.

