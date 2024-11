CAN-2025 (Qualif.6e et dernière journée) : la Tanzanie élimine la Guinée et file en phase finale

La sélection tanzanienne de football, est devenue la 22e nation (sur 24), à valider son billet pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026), en battant la Guinée 1-0 (mi-temps : 0-0), mardi après-midi au stade de Dar Es-Salaam, pour le compte de la 6e et dernière journée (Gr.H) des qualifications.

L’unique but de la partie a été inscrit par Simon Msuva à la 61e minute de jeu. Les Guinéens n’avaient besoin que d’un nul pour se qualifier.

Les « Taïfa Stars » parviennent ainsi à arracher leur quatrième participation à CAN, après les éditions 1980, 2019, et 2023.

A l’issue de cette victoire, les Tanzaniens qui terminent leur campagne à la deuxième place (10 pts), accompagneront à la CAN-2025, la RD Congo, leader (12 pts), qui reçoit ce mardi l’Ethiopie à 17h00, dans un match sans enjeu.

Les deux derniers tickets mis en jeu se joueront entre le Botswana et la Mauritanie (groupe C), et le Mozambique et la Guinée-Bissau (le groupe I).

Liste des 22 pays qualifiés : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Comores, Egypte, Gabon, Guinée équatoriale, Maroc, Nigeria, Ouganda, RD Congo, Sénégal, Tanzanie, Tunisie, Mali, Zambie, Zimbabwe, Bénin, Soudan.