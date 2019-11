CAN-Cameroun 2020 : les joueurs professionnels, dont 5 qui jouent en Tunisie, rejoignent le stage de la sélection libyenne

La sélection libyenne de football poursuit sa préparation à Sousse en prévision du match face à son homologue Tunisienne, vendredi 15 novembre au stade Olympique de Radès (20h00), pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN-Cameroun 2021 (groupe J).

Le sélectionneur tunisien de la Libye, Faouzi Benzarti a formé un groupe de joueurs dont la plupart évoluent à l’étranger, dont cinq en Tunisie: Hamdou El Houni (Espérance ST), Ali Maatoug Mouhanad Aissi (Stade tunisien), Anis Saltou (ES Sahel) et Heythem Dhana (CS Chebba) qui ont rejoint l’équipe, lundi.

Par ailleurs plusieurs autres joueurs professionnels ont rallié mardi le lieu du stage, comme Moatassem Mosrati (Vitoria Guimaraes) Sanad Ouerfelli (Raja de Casablanca), Ismail tajouri (New-York City-USA)Mohamed Tarhouni (Samouha Egypte), Ahmed Chalbi (Ittihad Alexandrie), Mefteh Taktak (Masri Port Said/Egypte), Badr Hassan (Al-Batin Saoudite), Mouaeid Ellefi (USM Alger).

De de leur coté Salah Taher et Zakaria Herich (l’US Tanger-Maroc) et Mohamed Soula (Al Rifaa -Bahjrein) étaient les premiers à rejoindre le stage qui a démarré mercredi dernier à Sousse avec la participation de neuf joueurs locaux .

La sélection Libyenne entame son parcours dans le cadre de ces éliminatoires le 15 novembre prochain face à son homologue tunisienne avant d’accueillir la Tanzanie lors de la 2e journée du Groupe J, le 19 du même mois au Stade Mustapha Ben Jannet de Monastir .