CAN-U23 (2e tour) : les arbitres des matches Tunisie-Congo

La Confédération Africaine de Football (CAF) a désigné un trio arbitral camerounais conduit par Blaise Yuven Ngwa pour diriger le match Tunisie-Congo prévu le 23 octobre à Brazzaville, pour le compte du second tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations U23.

Les arbitres-assistants seront Elvis Noupue et Rodrigue Mpele Menye.

Le match retour prévu le 30 octobre au stade de Radès sera dirigé par l’Egyptien Ibrahim Noureddine, qui sera assisté par ses compatriotes Ahmed Taoufik Taleb Ali et Hany Abdelfattah Assandid.

