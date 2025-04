Canada : Une attaque à la voiture-bélier fait 11 morts

Un homme a tué 11 personnes et fait « des dizaines » de blessés samedi soir en fonçant avec sa voiture dans la foule d’un festival de la communauté philippine de Vancouver, dans l’ouest du Canada, selon les autorités, qui excluent un « acte terroriste » en pleine campagne électorale.

Le suspect, 30 ans, qui a été arrêté, a « un lourd passé d’interactions, avec la police et des soignants, liées à la santé mentale », a déclaré un haut responsable de la police de Vancouver, lors d’une conférence de presse dimanche.

« Même si je ne peux pas m’exprimer à ce stade sur un possible mobile, je peux désormais dire, confiant, que les éléments de ce dossier ne nous mènent pas à penser qu’il s’agit d’un acte terroriste », a-t-il ajouté.

« Il y a désormais 11 décès confirmés, et nous pensons que des dizaines d’autres sont blessés, dont certains gravement », a-t-il poursuivi, prévenant que le nombre de morts pourrait augmenter.

Selon lui, « il s’agit du jour le plus sombre de l’histoire de Vancouver ».

Cette « attaque à la voiture-bélier » qui a provoqué un « cauchemar », selon les mots du Premier ministre canadien Mark Carney dimanche matin, intervient au cours du dernier week-end de campagne électorale dans le pays. Les Canadiens sont appelés aux urnes lundi pour des élections législatives.

Il n’y a « pas de menace active », a ajouté Mark Carney. L’assaillant a été maîtrisé par la foule avant d’être arrêté par la police.

